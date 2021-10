Empoli, vittoria in amichevole contro la Ternana: in gol Tonelli e Crutone (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Empoli di Andreazzoli ha giocato, e vinto, un match amichevole contro la Ternana, compagine neopromossa in Serie B. vittoria per 2-1 in amichevole al Centro Tecnico Federale di Coverciano. A sbloccare il match al 21esimo minuto del primo tempo è stato Cutrone, che ha portato in vantaggio gli azzurri. Due minuti dopo il pari degli umbri con Donnarumma. Il successo però è arrivato grazi al gol di Tonelli arrivato al minuto 31. L’Empoli domenica prossima alle 15 al Castellani accoglierà l’Atalanta. Per quanto riguarda la Ternana invece, sarà ospite del Pordenone sabato prossimo alle 14. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) L’di Andreazzoli ha giocato, e vinto, un matchla, compagine neopromossa in Serie B.per 2-1 inal Centro Tecnico Federale di Coverciano. A sbloccare il match al 21esimo minuto del primo tempo è stato Cutrone, che ha portato in vantaggio gli azzurri. Due minuti dopo il pari degli umbri con Donnarumma. Il successo però è arrivato grazi al gol diarrivato al minuto 31. L’domenica prossima alle 15 al Castellani accoglierà l’Atalanta. Per quanto riguarda lainvece, sarà ospite del Pordenone sabato prossimo alle 14. SportFace.

