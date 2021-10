Dal Pino: “I giocatori che vanno via a parametro zero sono un problema per i club” (Di sabato 9 ottobre 2021) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Festival dello Sport organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport. Il problema oggi sono anche i giocatori che vanno via a zero, con un grave danno ai club. Il caso Vlahovic è evidente, pensate al danno che può ricevere il club viola, mentre ci sono miliardi che finiscono nelle tasche di intermediari. I proprietari stranieri non hanno ancora chiare le difficoltà che si incontrano, purtroppo, in questo paese. Ci sono alcuni nodi fondamentali che vanno affrontati e risolti. Comprano squadre di calcio italiano perché ritengono che siano asset in grado di valorizzarsi, puntando sugli stadi, ma in Italia – se va ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Festival dello Sport organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport. Iloggianche ichevia a, con un grave danno ai. Il caso Vlahovic è evidente, pensate al danno che può ricevere ilviola, mentre cimiliardi che finiscono nelle tasche di intermediari. I proprietari stranieri non hanno ancora chiare le difficoltà che si incontrano, purtroppo, in questo paese. Cialcuni nodi fondamentali cheaffrontati e risolti. Comprano squadre di calcio italiano perché ritengono che siano asset in grado di valorizzarsi, puntando sugli stadi, ma in Italia – se va ...

