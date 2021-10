Dal Pino: «Assurdo non avere il 100% della capienza negli stadi. A Sarri dico che…» (Di sabato 9 ottobre 2021) Paolo Dal Pino ha parlato a La Gazzetta dello Sport a margine del Festival dello Sport di Trento. Le sue parole Paolo Dal Pino ha parlato a La Gazzetta dello Sport a margine del Festival dello Sport di Trento. Le sue parole. CRESCITA – «La nostra Serie A ha grandissimi spazi di crescita, perchè rispetto alle altre Leghe ha un potenziale inespresso. Soprattutto in ambito internazionale. Dipende da noi e dai progetti che abbiamo messo in cantiere. Bisogna costruire una media company e dipende da noi creare affinché i nostri club possano prosperare in uno scenario sano, gli ultimi due anni non hanno aiutato per andare in questa direzione». VITTORIA EUROPEO COME IMPULSO – «Ha dato un impulso, ora sta a noi cavalcare questa onda di entusiasmo. Non dobbiamo fare errori già fatti nel 2006. Oggi abbiamo un contesto favorevole, con un campionato interessante e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Paolo Dalha parlato a La Gazzetta dello Sport a margine del Festival dello Sport di Trento. Le sue parole Paolo Dalha parlato a La Gazzetta dello Sport a margine del Festival dello Sport di Trento. Le sue parole. CRESCITA – «La nostra Serie A ha grandissimi spazi di crescita, perchè rispetto alle altre Leghe ha un potenziale inespresso. Soprattutto in ambito internazionale. Dipende da noi e dai progetti che abbiamo messo in cantiere. Bisogna costruire una media company e dipende da noi creare affinché i nostri club possano prosperare in uno scenario sano, gli ultimi due anni non hanno aiutato per andare in questa direzione». VITTORIA EUROPEO COME IMPULSO – «Ha dato un impulso, ora sta a noi cavalcare questa onda di entusiasmo. Non dobbiamo fare errori già fatti nel 2006. Oggi abbiamo un contesto favorevole, con un campionato interessante e ...

