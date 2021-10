Carrasco | “Volevamo la finale | ma daremo ugualmente il massimo Mondiale? Sento mancanza di fiducia”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Yannick, centrocampista del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara di domani contro l’Italia. Di seguito le sue parole. Sulla sconfitta con la Francia “Nel primo tempo avevamo il controllo della partita, poi nella ripresa è cambiata. La Francia è rimasta solida, ha accorciato le distanze e dopo l’1-2 avevamo qualche dubbio di troppo, abbiamo perso un po’ die alla fine perso la partita. Dobbiamo dimenticarci di questa gara ma al contempo imparare la lezione”. Sul morale del gruppo belga dopo la sconfitta con la Francia “Non c’è un ottimo spirito ma fa parte del nostro lavoro, bisogna anche saper perdere e rialzarsi, questo fa parte del nostro lavoro. Dobbiamo cercare di vincere la prossima partita”. Su Italia-Belgio “Siamo delusi, tutti quantidisputare la. ...

