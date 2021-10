Calcio: Messi, ‘non mi aspettavo di lasciare il Barcellona, pensavo fosse tutto a posto’ (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – “Francamente non me l’aspettavo sono tornato a Barcellona per prepararmi alla nuova stagione dopo aver beneficiato della vacanza che mi aveva concesso Koeman. L’idea era quella di firmare il contratto e iniziare subito ad allenarmi. pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma”. Così Lionel Messi torna sul suo addio al Barcellona dopo più di vent’anni tra settore giovanile e prima squadra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – “Francamente non me l’sono tornato aper prepararmi alla nuova stagione dopo aver beneficiato della vacanza che mi aveva concesso Koeman. L’idea era quella di firmare il contratto e iniziare subito ad allenarmi.chesistemato e che mancasse solo la mia firma”. Così Lioneltorna sul suo addio aldopo più di vent’anni tra settore giovanile e prima squadra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

