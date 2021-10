Bunker in uno stabile ad Arzana, rinvenuti proiettili e manufatti in pietra (Di sabato 9 ottobre 2021) NUORO – Arzana – Nella mattinata odierna personale del Comando Stazione Carabinieri di Arzana e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, durante un servizio finalizzato alla ricerca di armi, munizioni e materiale illecitamente detenuto eseguivano una perquisizione di uno stabile non abitato in Arzana al centro del paese. Durante la perquisizione i Carabinieri notavano una porta posta dietro un muro di blocchetti dalla quale si accedeva ad una porzione di stabile abbandonata. Le ricerche si estendevano anche in quello stabile dove, in una stanza posta alla fine di un corridoio, si rinveniva una botola ricavata al di sotto della pavimentazione dalla quale si accedeva ad un piccolo vano appositamente ricavato ed idoneo ad ospitare una persona. Veniva inoltre accertato che lo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 ottobre 2021) NUORO –– Nella mattinata odierna personale del Comando Stazione Carabinieri die dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, durante un servizio finalizzato alla ricerca di armi, munizioni e materiale illecitamente detenuto eseguivano una perquisizione di unonon abitato inal centro del paese. Durante la perquisizione i Carabinieri notavano una porta posta dietro un muro di blocchetti dalla quale si accedeva ad una porzione diabbandonata. Le ricerche si estendevano anche in quellodove, in una stanza posta alla fine di un corridoio, si rinveniva una botola ricavata al di sotto della pavimentazione dalla quale si accedeva ad un piccolo vano appositamente ricavato ed idoneo ad ospitare una persona. Veniva inoltre accertato che lo ...

