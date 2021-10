Boban duro contro Infantino e Wenger | “Il calcio non è loro”

Advertising

Pall_Gonfiato : #Boban duro sulla #Superlega: 'Tentativo vergognoso di miliardari che hanno fatto male i conti del proprio club' -

Ultime Notizie dalla rete : Boban duro

Il Pallone Gonfiato

ritiene che il Milan abbia commesso un errore nella vicenda Donnarumma, finito gratis al PSG. ... E prima ancora la Curva Sud Milano aveva esposto in città uno striscione molto. Nell'ambiente ..."Se un calciatore affronta Zlatan Ibrahimovic in quel modo, di sicuro non gli manca la personalità. E noi avevamo bisogno di uno così al Milan, in quell'inverno". Zvonimirse lo ricorda bene, il momento in cui decise - insieme a Paolo Maldini e Frederic Massara - di puntare su Simon Kjaer. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non ...Boban ritiene che il Milan abbia commesso un errore nella vicenda Donnarumma, finito gratis al PSG. L'ex dirigente rossonero è severo col club.Duro attacco di Zvonimir Boban ai promotori della Superlega, definita come 'vergognosa' dall'ex dirigente del Milan ...