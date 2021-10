Yakuza: Like a Dragon avrà un sequel e la conferma arriva dal nuovo director (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il personaggio di Ichiban Kasuga non sarà messo da parte. Yakuza: Like a Dragon ha introdotto un nuovo protagonista dopo sette puntate principali in cui si è svolta la storia di Kazuma Kiryu. Ora, i cambiamenti sono in preparazione all'interno del Ryu Ga Gotoku Studio, poiché sono state confermate le partenze di Toshihiro Nagoshi e Daisuke Saito, rispettivamente creatore e direttore di Yakuza. In una dichiarazione, il nuovo capo dello studio, Masayoshi Yokoyama, ha rivelato che stanno lavorando a un sequel di Like a Dragon. "I predecessori di Ryu Ga Gotoku Studio hanno trasmesso le loro convinzioni e conoscenze a ciascuno dei membri del team", ha affermato Yokoyama. "Potete testimoniarlo nel recente Lost Judgment, e lo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il personaggio di Ichiban Kasuga non sarà messo da parte.ha introdotto unprotagonista dopo sette puntate principali in cui si è svolta la storia di Kazuma Kiryu. Ora, i cambiamenti sono in preparazione all'interno del Ryu Ga Gotoku Studio, poiché sono statete le partenze di Toshihiro Nagoshi e Daisuke Saito, rispettivamente creatore e direttore di. In una dichiarazione, ilcapo dello studio, Masayoshi Yokoyama, ha rivelato che stanno lavorando a undi. "I predecessori di Ryu Ga Gotoku Studio hanno trasmesso le loro convinzioni e conoscenze a ciascuno dei membri del team", ha affermato Yokoyama. "Potete testimoniarlo nel recente Lost Judgment, e lo ...

