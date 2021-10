X Factor bootcamp, partono i roster: ecco tutte le scelte (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giovedì 7 ottobre è andata in onda la prima puntata dei bootcamp di X Factor 2021: si sono completati i roster di Manuel Agnelli e Mika. ecco come è andata La sera di giovedì 7 ottobre è andato in onda il primo bootcamp dell’edizione 2021 di X Factor. Il primo dopo l’eliminazione delle categorie under, over, donna, uomini e band. Molti fan dello storico talent show di Sky, giunto alla quindicesima edizione (14° sulla tv satellitare), temevano che lo spettacolo si potesse snaturare, perdendo uno dei pezzi forti, ma a conti fatti non è andata cosi. L’inserimento del meccanismo dei roster, termine mutuato dal basket per indicare un piccolo e definito gruppo di persone, infatti ha fatto lievitare la tensione e lo spettacolo. La scelta, essendo veloce e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giovedì 7 ottobre è andata in onda la prima puntata deidi X2021: si sono completati idi Manuel Agnelli e Mika.come è andata La sera di giovedì 7 ottobre è andato in onda il primodell’edizione 2021 di X. Il primo dopo l’eliminazione delle categorie under, over, donna, uomini e band. Molti fan dello storico talent show di Sky, giunto alla quindicesima edizione (14° sulla tv satellitare), temevano che lo spettacolo si potesse snaturare, perdendo uno dei pezzi forti, ma a conti fatti non è andata cosi. L’inserimento del meccanismo dei, termine mutuato dal basket per indicare un piccolo e definito gruppo di persone, infatti ha fatto lievitare la tensione e lo spettacolo. La scelta, essendo veloce e ...

