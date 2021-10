Valore aggiunto, Milano prima in 2020 ma in rosso tutte province (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Covid ha rimescolato la geografia dello sviluppo italiano. Sebbene tutte le province abbiano chiuso il 2020 con il segno meno davanti al dato sul Valore aggiunto, a soffrire di più sono stati: il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Covid ha rimescolato la geografia dello sviluppo italiano. Sebbeneleabbiano chiuso ilcon il segno meno davanti al dato sul, a soffrire di più sono stati: il ...

Ultime Notizie dalla rete : Valore aggiunto Valore aggiunto, Milano prima in 2020 ma in rosso tutte province Il Covid ha rimescolato la geografia dello sviluppo italiano. Sebbene tutte le province abbiano chiuso il 2020 con il segno meno davanti al dato sul valore aggiunto, a soffrire di più sono stati: il Nord - 7,4%, le aree a maggiore vocazione industriale - 7,9% (in particolare dove insistono i sistemi della moda e della cultura), quelle a più ...

Roma, c'è la fila per i rinnovi: tutti i nomi da blindare Non sarà un caso che con l'avvento di Mourinho in panchina Veretout è arrivato in Nazionale francese, il tecnico è solo un valore aggiunto'. Anche nel suo caso lo scenario è tracciato: prolungamento (...

Gromo – Sara Riva e le deleghe: Matteo Oprandi vicesindaco e Fabio Santus assessore Sara Riva ha fatto festa. Eccome se ha fatto festa. Perché le vittorie si festeggiano, anche in tempo di covid, soprattutto in tempo di covid, dove l’idea di unione e paese è un valore aggiunto. “Ho l ...

