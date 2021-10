Uomini e donne, la prima tronista Lucia Pavan si è sposata: aveva scelto Costantino Vitagliano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si è sposata la prima tronista di “Uomini e donne”. Lucia Pavan è stata la prima storica tronista del programma di Maria De Filippi, allora ancora agli albori, e dopo dieci anni di fidanzamento ha sposato il fidanzato Sasha, da cui ha avuto nel 2014 la prima figlia Isabel. Uomini e donne, l’ex storica tronista Lucia Pavan si è sposata Si è sposata Lucia Pavan, la prima tronista di “Uomini e donne”. Al tempo Lucia, nel dating show di Maria De Filippi aveva ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si èladi “”.è stata lastoricadel programma di Maria De Filippi, allora ancora agli albori, e dopo dieci anni di fidanzamento ha sposato il fidanzato Sasha, da cui ha avuto nel 2014 lafiglia Isabel., l’ex storicasi èSi è, ladi “”. Al tempo, nel dating show di Maria De Filippi...

Advertising

Mov5Stelle : IL 10 E 11 OTTOBRE VOTA MOVIMENTO 5 STELLE: ECCO COME ?? Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprimere una o due pr… - Mov5Stelle : ECCO COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprim… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - pic1ant : RT @BaobabExp: Quello che sta accadendo a #TRIPOLI è orrore puro Rastrellamenti e arresti in strada e casa per casa di donne uomini e bamb… - blogtivvu : Ex tronista Uomini e Donne al GF Vip? Lui smentisce Andrea Zelletta e svela “mi sono tirato indietro” #uominiedonne… -