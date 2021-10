Una Vita anticipazioni dall’11 al 15 ottobre 2021, Felipe finisce in coma (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre 2021, ci saranno diverse discussioni tra Felipe e sua moglie Genoveva, la quale inoltre gli confesserà i sentimenti che ancora prova per lui. Nei giorni seguenti poi, le condizioni di Felipe sembrano peggiorare e accade qualcosa di impensabile all’avvocato di Acacias. Nel frattempo Bellita ha finalmente realizzato il suo sogno di incidere un nuovo disco, ma è successo e sembra non essere quello sperato. Inoltre il marchese de Los Pontones minaccia il nipote Ildefonso a causa dell’imbarazzo che ha creato alla povera Camino e lo mette con le spalle letteralmente al muro. Ecco quello che succederà nelle puntate di Una Vita dal 11 al 15 ottobre 2021 Nella puntata di Una ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle puntate di Unain onda da lunedì 11 a venerdì 15, ci saranno diverse discussioni trae sua moglie Genoveva, la quale inoltre gli confesserà i sentimenti che ancora prova per lui. Nei giorni seguenti poi, le condizioni disembrano peggiorare e accade qualcosa di impensabile all’avvocato di Acacias. Nel frattempo Bellita ha finalmente realizzato il suo sogno di incidere un nuovo disco, ma è successo e sembra non essere quello sperato. Inoltre il marchese de Los Pontones minaccia il nipote Ildefonso a causa dell’imbarazzo che ha creato alla povera Camino e lo mette con le spalle letteralmente al muro. Ecco quello che succederà nelle puntate di Unadal 11 al 15Nella puntata di Una ...

