Ultime Notizie Roma del 08-10-2021 ore 14:10 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio il Premio Nobel per la pace 2021 è stata assegnata ai tuoi giornalisti Maria resta e Dimitri muratov per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione che è una precondizione per la democrazia è la pace duratura Maria versa cittadina filippina naturalizzata statunitense la fondatrice del sito di Notizie rappler noto per le sue inchieste sull'operato del governo del presidente Rodrigo duterte soprattutto in relazione alla cosiddetta guerra alla droga muratov caporedattore del mare Vincenza Russo noi Alla gazzetta la testata per fare scriveva la giornalista russa Anna politkovskaja uccisa nel 2006 ha lottato per l'indipendenza i diritti dei giornalisticlima integrazione questi temi al centro dell'intervento del Presidente della ...

