Tyler, The Creator riformula la divisa del rapper (Di venerdì 8 ottobre 2021) Se non sapete chi è Tyler, The Creator, cominciate a seguirlo sui social e googlare il suo nome su Internet. Parliamo del rapper che negli ultimi anni è riuscito a dominare sia la scena musicale che quella fashion grazie ai suoi look eclettici, in una girandola di accostamenti di maglioni preppy e gioielli sgargianti e un mash-up di stili che ruota attorno alle influenze legate alla cultura urban e alla sua carriera musicale (estetica concretizzata anche nel suo brand streetwear, Golf Wang, creato nel 2011). Lontano dal glamour delle passerelle e dagli stereotipi dei rapper stilosi, tutto catene d'oro e capi oversize, Tyler ha sempre mantenuto una propria individualità estremamente identificativa che però si è evoluta nel tempo. In un'intervista a Dazed nel 2016 ha dichiarato che «anziani e bambini ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Se non sapete chi è, The, cominciate a seguirlo sui social e googlare il suo nome su Internet. Parliamo delche negli ultimi anni è riuscito a dominare sia la scena musicale che quella fashion grazie ai suoi look eclettici, in una girandola di accostamenti di maglioni preppy e gioielli sgargianti e un mash-up di stili che ruota attorno alle influenze legate alla cultura urban e alla sua carriera musicale (estetica concretizzata anche nel suo brand streetwear, Golf Wang, creato nel 2011). Lontano dal glamour delle passerelle e dagli stereotipi deistilosi, tutto catene d'oro e capi oversize,ha sempre mantenuto una propria individualità estremamente identificativa che però si è evoluta nel tempo. In un'intervista a Dazed nel 2016 ha dichiarato che «anziani e bambini ...

Advertising

Tyler_Hannukie : RT @3v1cted: the color palette.. transanne canon - tyler_posting : RT @tyler_posting: the xanbolorone - rosecoloredbea_ : passei a associar frank ocean e tyler the creator a adolescente chato na fase skins - BeppeViso : Adele feat. Rihanna non ci provo nemmeno perché sappiamo che ormai RiRi gli unici studi in cui entra sono quelli de… - tyler_posting : the xanbolorone -