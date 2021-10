Tutti pazzi per Vlahovic | ma a chi serve davvero il serbo?

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La storia tra Dusane la Fiorentina sembraessere giunta ai titoli di coda. Le parole del presidente viola Commisso sembrano non lasciar più aperto nessun spiraglio dopo che il centravantiha gentilmente declinato un’offerta da oltre 4 milioni di euro (attualmente ne guadagna 800 mila). Dietro al rifiuto suonano le sirene di diverse big che si stanno buttando con forza sul classe 2000. Giunti alle fasi embrionali delle trattative la domanda che ci sorge spontanea è: ma a quale squadra? In estate il club più vicino all’acquisto è stato l’Atletico Madrid, intenzionato a regalare al tecnico Simeone un altro tassello per completare un attacco troppo incostante, ma dopo il no del giocatore l’arrivo del duo Cunha-Griezmann ha chiuso di ...