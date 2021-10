The Expanse 6: il teaser trailer svela la data di uscita degli ultimi episodi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gli episodi di The Expanse 6 hanno ora una data di uscita su Amazon Prime Video grazie al teaser trailer dell'ultima stagione. The Expanse 6, grazie a un nuovo teaser trailer, ha ora una data di uscita: il 10 dicembre debutteranno infatti su Amazon Prime Video gli ultimi sei episodi della serie sci-fi. La storia sci-fi si concluderà quindi il 14 gennaio 2022 con l'arrivo in streaming del finale che, in base alle prime scene, si rivela particolarmente spettacolare ed epico. Nella sesta stagione di The Expanse il sistema solare sarà in guerra dopo che Marco Inaros (Keon Alexander) e il suo gruppo hanno lanciato dei devastanti attacchi alla Terra e Marte. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Glidi The6 hanno ora unadisu Amazon Prime Video grazie aldell'ultima stagione. The6, grazie a un nuovo, ha ora unadi: il 10 dicembre debutteranno infatti su Amazon Prime Video gliseidella serie sci-fi. La storia sci-fi si concluderà quindi il 14 gennaio 2022 con l'arrivo in streaming del finale che, in base alle prime scene, si rivela particolarmente spettacolare ed epico. Nella sesta stagione di Theil sistema solare sarà in guerra dopo che Marco Inaros (Keon Alexander) e il suo gruppo hanno lanciato dei devastanti attacchi alla Terra e Marte. ...

