Sarà Torino ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2022 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sarà Torino ad ospitare l’edizione 2022 dell’Eurovision. L’ufficialità da parte della Rai è attesa nelle prossime ore, ma secondo quanto appreso non ci sono ormai più dubbi sul fatto che ad ospitare il Contest canoro, con artisti da tutta Europa, Sarà il capoluogo piemontese. La candidatura presentata la scorsa estate dalla sindaca, Chiara Appendino, è stata preferita a quella di Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. Arriva dunque sotto la Mole l’evento non sportivo più seguito al mondo, vinto quest’anno dai Maneskin, con centinaia di milioni di spettatori.Nel presentare la candidatura della città nei mesi scorsi, la sindaca Appendino aveva ricordato che Torino è dotata di “spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021)adl’edizionedell’. L’ufficialità da parte della Rai è attesa nelle prossime ore, ma secondo quanto appreso non ci sono ormai più dubbi sul fatto che adilcanoro, con artisti da tutta Europa,il capoluogo piemontese. La candidatura presentata la scorsa estate dalla sindaca, Chiara Appendino, è stata preferita a quella di Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. Arriva dunque sotto la Mole l’evento non sportivo più seguito al mondo, vinto quest’anno dai Maneskin, con centinaia di milioni di spettatori.Nel presentare la candidatura della città nei mesi scorsi, la sindaca Appendino aveva ricordato cheè dotata di “spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e ...

