Rita Dalla Chiesa, la guerra contro il brutto male: “Per continuare a vivere…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Rita Dalla Chiesa si è schierata al fianco di una persona colpita da un brutto male. Scopriamo all’indirizzo di chi sono rivolte le sue parole Il suo debutto sul piccolo schermo è arrivato sui canali Rai nella prima metà degli anni ottanta, periodo in cui ha condotto “Vediamoci sul due”, prima di guidare “Pane e L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 8 ottobre 2021)si è schierata al fianco di una persona colpita da un. Scopriamo all’indirizzo di chi sono rivolte le sue parole Il suo debutto sul piccolo schermo è arrivato sui canali Rai nella prima metà degli anni ottanta, periodo in cui ha condotto “Vediamoci sul due”, prima di guidare “Pane e L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

nocchi_rita : RT @Annac29729757: @atterismo Suore? Ho ricordi bruttissimi. Quello che non ho subito. Finché non ho parlato con mio padre. Ha parlato con… - agoacciaio : RT @LuciaLaVita1: @sole24ore @figliodeifiori Quindi la Raggi aveva ragione!!!!! Avvisate Rita Dalla Chiesa - pavafrav : RT @LuciaLaVita1: @sole24ore @figliodeifiori Quindi la Raggi aveva ragione!!!!! Avvisate Rita Dalla Chiesa - _marlene1265 : RT @LuciaLaVita1: @sole24ore @figliodeifiori Quindi la Raggi aveva ragione!!!!! Avvisate Rita Dalla Chiesa - Delfinoerrante7 : @tweeeety1010 Margherita Hack qualche anno fa per strada a Roma, poi Fabio Capello, Marco Civoli dopo i mondiali 20… -