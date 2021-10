Rissa tra bande a Terracina, scattano i Daspo Willy (Di venerdì 8 ottobre 2021) Terracina – La Polizia di Stato ha adottato oggi 8 ottobre 2021 il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento nei confronti di tre giovani. I giovani, nel marzo scorso, all’esterno di un locale del centro cittadino di Terracina hanno preso parte ad una violenta colluttazione, che vedeva contrapporsi due gruppi di giovani. Nella circostanza i poliziotti del Commissariato di Terracina, tempestivamente intervenuti, hanno faticato non poco a sedare la Rissa, frapponendosi fisicamente tra le opposte fazioni. Nella circostanza vennero fermati alcuni ragazzi, facenti parte dei due gruppi rivali. Le successive investigazioni, svolte anche mediante l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati presso le attività commerciali limitrofe, hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021)– La Polizia di Stato ha adottato oggi 8 ottobre 2021 il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento nei confronti di tre giovani. I giovani, nel marzo scorso, all’esterno di un locale del centro cittadino dihanno preso parte ad una violenta colluttazione, che vedeva contrapporsi due gruppi di giovani. Nella circostanza i poliziotti del Commissariato di, tempestivamente intervenuti, hanno faticato non poco a sedare la, frapponendosi fisicamente tra le opposte fazioni. Nella circostanza vennero fermati alcuni ragazzi, facenti parte dei due gruppi rivali. Le successive investigazioni, svolte anche mediante l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati presso le attività commerciali limitrofe, hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra Rivolta d'Adda, cena tra amici finisce in rissa: due feriti Rivolta d'Adda, 8 ottobre 2021 - Una tranquilla cena tra amici finisce in una rissa furibonda, con tanto din lancio di bicchieri e piatti, nonché di sedie e altri arredi. E' accaduto mercoledì sera a Rivolta d'Adda, ed ha visto protagonisti tre uomini ...

Caso Cerciello Rega, muore il testimone chiave (Sergio Brugiatelli): 'La famiglia chiede rispetto per il proprio dolore' Brugiatelli aveva datati precedenti penali, per rissa e rapina ed era pusher quando gli fu rubato lo zaino la notte tra il 25 e il 26 luglio. Furono Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth a ...

Tale e Quale Show, rissa tra i concorrenti dietro le quinte? Ciro Priello pubblica tutto sui social, ecco… Il Fatto Quotidiano Rissa a Marsala, ucciso 28enne: coinvolto anche un minore Tra gli indagati per la rissa in cui è stato ucciso Luigi Loria, a Marsala, c'è anche un ragazzo di 16 anni romeno. Sarebbe il cugino del ventenne che gli investigatori indicherebbero come colui ...

Rissa a Terracina, arrivano tre daspo Willy La Polizia di Stato – Questura di Latina nella giornata odierna ha adottato il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di ...

