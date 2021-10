Referendum Eutanasia: 1 milione e 200 firme depositate in Cassazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) 1 milione e 200 sono le firme raccolte per il Referendum sull’Eutanasia. Quasi 400mila firme raccolte online: è la prima volta che viene usata la firma digitale. Eutanasia legale, le firme depositate in Cassazione: ora il Referendum Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni e i coordinatori del comitato hanno depositato in Cassazione le firme per chiedere un Referendum sull’Eutanasia legale. Le firme raccolte sono oltre 1 milione e 200. I volontari coinvolti sono stati oltre 13.000 ed hanno raccolto le firme in 6.000 tavoli di raccolta in oltre 1.000 comuni. Per la prima volta è stata usata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) 1e 200 sono leraccolte per ilsull’. Quasi 400milaraccolte online: è la prima volta che viene usata la firma digitale.legale, lein: ora ilMarco Cappato dell’associazione Luca Coscioni e i coordinatori del comitato hanno depositato inleper chiedere unsull’legale. Leraccolte sono oltre 1e 200. I volontari coinvolti sono stati oltre 13.000 ed hanno raccolto lein 6.000 tavoli di raccolta in oltre 1.000 comuni. Per la prima volta è stata usata ...

