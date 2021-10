Polonia: Letta, ‘Meloni, Orban e LePen difendono sentenza grave, quella su Bce era diversa’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Diversissime la sentenza polacca di oggi da quella tedesca di un anno fa su BCE. sentenza di Varsavia, difesa da #Meloni, #Orban e #LePen è di principio, generale e dalle conseguenze gravi a differenza di quella tedesca che è rimasta infatti senza seguiti”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Diversissime lapolacca di oggi datedesca di un anno fa su BCE.di Varsavia, difesa da #Meloni, #e #è di principio, generale e dalle conseguenze gravi a differenza ditedesca che è rimasta infatti senza seguiti”. Lo scrive su Twitter Enrico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

