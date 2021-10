“Per me è stato un onore essere allenatore del Milan”, le parole dell’ex tecnico (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sinisa Mihajlovic è intervenuto durante il Festival dello Sport parlando anche della sua esperienza come allenatore del Milan: “Comincio col dire che per me è stato un onore essere l’allenatore del Milan. Conobbi subito Berlusconi e tra noi non è sbocciato un grande amore, anche a causa dei due caratteri molto forti. Lui vuole sempre comandare ed io sono uno che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Ma quando lo vedo lo ringrazio sempre, per me il periodo Milan è stato fantastico. Ricordo ancora con piacere tutte le cene con lui ed i suoi racconti“. Mihajlovic,Bologna,allenatore Mihajlovic ha aggiunto su Berlusconi e poi anche su Galliani: “Non finirò mai di ringraziare sia Berlusconi che ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sinisa Mihajlovic è intervenuto durante il Festival dello Sport parlando anche della sua esperienza comedel: “Comincio col dire che per me èunl’del. Conobbi subito Berlusconi e tra noi non è sbocciato un grande amore, anche a causa dei due caratteri molto forti. Lui vuole sempre comandare ed io sono uno che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Ma quando lo vedo lo ringrazio sempre, per me il periodofantastico. Ricordo ancora con piacere tutte le cene con lui ed i suoi racconti“. Mihajlovic,Bologna,Mihajlovic ha aggiunto su Berlusconi e poi anche su Galliani: “Non finirò mai di ringraziare sia Berlusconi che ...

Ultime Notizie dalla rete : Per stato Ancora problemi per Zuckerberg: Instagram va di nuovo down Per i problemi di lunedì 4 ottobre, vista l'enorme portata del disagio, è stato Mark Zuckerberg in persona a scusarsi con gli utenti, anche per rassicurare sulla solidità del suo impero: " Ci ...

"La Raggi ha scavalcato Conte". Nel M5S scoppia il caos Il candidato sindaco del centrodestra lo ha definito un faccia a faccia istituzionale, utile per " capire lo stato dell'arte e i fascicoli più scottanti ". Un quadro della situazione che sicuramente ...

Maltempo Veneto, Zaia dichiara stato di crisi per le province di Padova, Rovigo e Venezia il Resto del Carlino Nuovi problemi tecnici per le app di Zuckerberg Ci risiamo. Nuovi problemi tecnici per le app della galassia Zuckerberg. Ad essere colpita maggiormente sembra essere Instagram, a giudicare dai trending topic su Twitter che sono #Instagramdown e #In ...

Charlène di Monaco, come sta dopo l’intervento: le sue condizioni Dopo otto mesi di lontananza dal Principato di Monaco, la principessa Charlène potrebbe finalmente tornare a casa: le sue condizioni dopo l'ultimo intervento ...

