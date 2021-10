Nintendo Switch OLED non utilizza schermi Pentile (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo l'ultima analisi di The Verge, Nintendo Switch OLED non possiede uno schermo Pentile, il marchio di proprietà Samsung utilizzato in alcuni pannelli OLED disponibili odiernamente. Il vantaggio di questi schermi è che sono più economici da produrre e riescono a durare più a lungo, ma lo svantaggio è che hanno una risoluzione inferiore rispetto agli altri schermi OLED il che porta molto spesso ad alcuni artefatti, in particolare in situazioni in cui sono presenti schermate ad alto contrasto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo l'ultima analisi di The Verge,non possiede uno schermo, il marchio di proprietà Samsungto in alcuni pannellidisponibili odiernamente. Il vantaggio di questiè che sono più economici da produrre e riescono a durare più a lungo, ma lo svantaggio è che hanno una risoluzione inferiore rispetto agli altriil che porta molto spesso ad alcuni artefatti, in particolare in situazioni in cui sono presenti schermate ad alto contrasto. Leggi altro...

