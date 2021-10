Nel menù di Kate Middleton non figurano neppure riso e patate. E in pubblico deve astenersi dall’assaggiare cibi “rischiosi” e potenzialmente imbarazzanti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Kate Middleton è stata costretta ad adattarsi in fretta al regime alimentare richiesto a corte. In fin dei conti, un giorno sarà lei stessa sul trono accanto al marito William e per lei ha senso seguire l’esempio della longeva e instancabile Elisabetta che, ancora arzilla a 95 anni, insegna: nei pasti preparati dalle cucine reali è proibito includere pasta e riso per non rischiare di appesantirsi, soffrendo un calo di energia durante gli impegni ufficiali della giornata. Leggi anche › Kate Middleton studia il suo albero genealogico e conferma: i suoi avi erano poveri › Il royal look del giorno. Kate Middleton, tailleur pantalone ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 ottobre 2021)è stata costretta ad adattarsi in fretta al regime alimentare richiesto a corte. In fin dei conti, un giorno sarà lei stessa sul trono accanto al marito William e per lei ha senso seguire l’esempio della longeva e instancabile Elisabetta che, ancora arzilla a 95 anni, insegna: nei pasti preparati dalle cucine reali è proibito includere pasta eper non rischiare di appesantirsi, soffrendo un calo di energia durante gli impegni ufficiali della giornata. Leggi anche ›studia il suo albero genealogico e conferma: i suoi avi erano poveri › Il royal look del giorno., tailleur pantalone ...

