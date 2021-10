Marsala, un ragazzo muore accoltellato in seguito ad una rissa (Di venerdì 8 ottobre 2021) scoppiata tra italiani e romeni. Forse per motivi legati al traffico di droga Una notte di sangue si è registrata a Marsala, in provincia di Trapani. Luigi Loria, di 28 anni, ha ricevuto una coltellata che gli ha provocato la morte. Il ragazzo era nel mezzo di una rissa scoppiata tra gruppi. Subito soccorso dall’ambulanza, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Poco dopo l’arrivo all’ospedale “Paolo Borsellino” Luigi è deceduto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato da Tgcom24, si sarebbe verificata una lite con un gruppo di giovani di nazionalità romena. In seguito all’intervento delle forze di polizia, cinque persone sono state fermate. Si tratta di due italiani e tre romeni, di questi ultimo due sono accusati di concorso in omicidio. Inoltre, sarebbe stata identificata la persona che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) scoppiata tra italiani e romeni. Forse per motivi legati al traffico di droga Una notte di sangue si è registrata a, in provincia di Trapani. Luigi Loria, di 28 anni, ha ricevuto una coltellata che gli ha provocato la morte. Ilera nel mezzo di unascoppiata tra gruppi. Subito soccorso dall’ambulanza, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Poco dopo l’arrivo all’ospedale “Paolo Borsellino” Luigi è deceduto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato da Tgcom24, si sarebbe verificata una lite con un gruppo di giovani di nazionalità romena. Inall’intervento delle forze di polizia, cinque persone sono state fermate. Si tratta di due italiani e tre romeni, di questi ultimo due sono accusati di concorso in omicidio. Inoltre, sarebbe stata identificata la persona che ...

