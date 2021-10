Marcell Jacobs: “Non mi pongo limiti, ai Mondiali voglio fare bene” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma – “Due ori alle Olimpiadi sono sempre state il mio sogno da bambino, però ci sono i Mondiali l’anno prossimo, gli Europei e poi tra due anni e 10 mesi le Olimpiadi. L’obiettivo è fare bene a Mondiali ed Europei e arrivare il più preparato possibile ai prossimi Giochi. Migliorare il tempo è possibile? Mi affido totalmente a quello che dice il coach, sicuramente ci sono tanti fattori che si possono migliorare, ad esempio ho una gamba rispetto all’altra che spinge molto di più”. Lo ha detto a margine della celebrazione degli atleti delle Fiamme Oro al salone d’onore del Coni (leggi qui), il campione dell’atletica azzurra Marcell Jacobs, vincitore dell’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Non mi pongo più limiti – ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma – “Due ori alle Olimpiadi sono sempre state il mio sogno da bambino, però ci sono il’anno prossimo, gli Europei e poi tra due anni e 10 mesi le Olimpiadi. L’obiettivo èed Europei e arrivare il più preparato possibile ai prossimi Giochi. Migliorare il tempo è possibile? Mi affido totalmente a quello che dice il coach, sicuramente ci sono tanti fattori che si possono migliorare, ad esempio ho una gamba rispetto all’altra che spinge molto di più”. Lo ha detto a margine della celebrazione degli atleti delle Fiamme Oro al salone d’onore del Coni (leggi qui), il campione dell’atletica azzurra, vincitore dell’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Non mipiù– ...

