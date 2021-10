Inter, serata di gala ad Appiano Gentile: presenti i partner del club (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Inter ha ospitato i partner del club in quel di Appiano Gentile serata di gala al Suning Training Centre di Appiano Gentile dove ieri sera l’Inter ha ospitato i partner commerciali del club. L’iniziativa è volta a riallacciare i rapporti dopo lo stop forzato causato dall’emergenza legata al Coronavirus. Per il centro sportivo nerazzurro si tratta della seconda iniziativa settimanale dopo aver ospitato la Nazionale di Mancini tra lunedì e martedì. “Nelle scorse settimane il ritorno a San Siro dei tifosi nerazzurri è coinciso con la possibilità di riaccogliere allo stadio i partner nerazzurri. Un momento speciale e atteso, che ha avuto come seguito la ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’ha ospitato idelin quel didial Suning Training Centre didove ieri sera l’ha ospitato icommerciali del. L’iniziativa è volta a riallacciare i rapporti dopo lo stop forzato causato dall’emergenza legata al Coronavirus. Per il centro sportivo nerazzurro si tratta della seconda iniziativa settimanale dopo aver ospitato la Nazionale di Mancini tra lunedì e martedì. “Nelle scorse settimane il ritorno a San Siro dei tifosi nerazzurri è coinciso con la possibilità di riaccogliere allo stadio inerazzurri. Un momento speciale e atteso, che ha avuto come seguito la ...

