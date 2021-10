Insulti omofobi e percosse allo studente | prof condannato

Advertising

Un professore è stato condannato a 9 mesi di reclusione (pena sospesa) per percosse, lesioni enei confronti di uno studente, mentre è stato assolto per il reato di abuso d'ufficio. ..."L'omosessualità è una brutta malattia, ne sai qualcosa tu": questa frase rivolta nel 2014 da un docente a uno studente, allora 14enne, di una scuola superiore della provincia di Perugia gli è costata ...I carabinieri forestali della stazione di Lecce, in collaborazione con i colleghi della stazione di Leverano, sono riusciti a bloccare lo sversamento di liquami in un appezzamento agricolo fa parte d ...Sentite solo le due versioni dei due protagonisti, il professore venne allontanato dal dirigente scolastico e mandato in altra scuola, in attesa della conclusione del processo. Oggi quell'alunno ha ve ...