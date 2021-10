Il diritto al futuro, per cominciare (Di sabato 9 ottobre 2021) La Corte Costituzionale di Karlsruhe nella sentenza del 29 aprile 2021 ha accolto il ricorso presentato da quattro cittadini con il supporto delle associazioni Fridays For Future, Bund e Greenpeace, dichiarando parzialmente incostituzionale la prima legge per la protezione del clima varata in Germania alla fine del 2019. La Corte ha rilevato che la legge, che prevede entro il 2030 una riduzione di CO2 del 55% e la neutralità climatica entro il 2050, non dice nulla sull’ultimo step, corrispondente ai … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 ottobre 2021) La Corte Costituzionale di Karlsruhe nella sentenza del 29 aprile 2021 ha accolto il ricorso presentato da quattro cittadini con il supporto delle associazioni Fridays For Future, Bund e Greenpeace, dichiarando parzialmente incostituzionale la prima legge per la protezione del clima varata in Germania alla fine del 2019. La Corte ha rilevato che la legge, che prevede entro il 2030 una riduzione di CO2 del 55% e la neutralità climatica entro il 2050, non dice nulla sull’ultimo step, corrispondente ai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : diritto futuro Migranti, 12 Paesi Ue vogliono un 'muro' ... a sue spese, su parte del confine della Croazia, e continuerà a farlo in futuro" per arginare i ... per la tutela dei confini esterni, per i rimpatri di coloro che non hanno diritto alla protezione ...

Il presidente Boscia. Medici cattolici, solidarietà e premura le nostre missioni Quale profilo dovrà assumere l'Amci del futuro? La nostra opera è militanza per la vita. Nelle ... A ogni persona va riconosciuto il diritto al sostegno biofisico e spirituale. Ciascuno di noi medici ...

Dall'androide bambino al diritto digitale: Internet festival, ecco il futuro LA NAZIONE Valentino, la Filctem Cgil accusa: “Mancano ancora certezze per il futuro” Non ci sono ancora certezze per il futuro della Valentino e i suoi dipendenti: dopo il rogo che ha distrutto lo stabilimento lo scorso aprile, e che le indagini hanno appurato fosse colposo perché sca ...

I Paesi europei hanno diritto di costruire muri per tutelare i confini, dice l'Ue La commissaria agli Affari interni dà ragione ai Paesi che vogliono arginare le ondate di migranti, ma avverte: non potranno farlo usando i soldi dell'Unione ...

