«Il Collegio 6» parte il 26 ottobre Ecco il cast

Dopo un'incursione negli anni Ottanta e un ritorno ai Sessanta, la macchina del tempo de Il Collegio riavvolge il nastro fino al 1977: sarà questo il riferimento temporale che accompagnerà i ragazzi in questa nuova edizione, la sesta, al via il 26 ottobre in prima serata su Raidue. A varcare i cancelli del collegio Regina Margherita di Anagni, già location dell'edizione del 2020, saranno 20 studenti che si impegneranno a lasciare gli agi e le comodità dei giorni nostri per immergersi letteralmente in un'altra epoca e in un altro modo di pensare. I ragazzi, come sempre, vengono da diverse parti d' Italia e cercheranno, con i propri mezzi, di sopravvivere a quella griglia di regole che in passato è valsa il richiamo o, addirittura, l'espulsione a molti di loro.

Voglio essere un mago flop si sposta, Il Collegio resta al 26 ottobre Tvblog Quando inizia Il Collegio 6? Rai 2 sta per lanciare la sesta edizione de ll Collegio che quest'anno sarà ambientata negli anni Settanta. Ecco le anticipazioni di questa nuova stagione del reality più amato dai giovani ...

Unitelma La Sapienza e Collegio Rotondi: “Ora si acceleri sulla riforma della scuola” I rettori dell'università telematica e dello storico istituto di Gorla Minore rinsaldano la loro collaborazione e chiedono a gran voce di affrontare il cambiamento della didattica scolastica ...

