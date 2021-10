Green Pass, caos sulla doppia verifica in azienda: "Difficile da fare" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si avvicina la data fatidica del 15 ottobre, in cui scatta l’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro. Ma scatta l’allarme dei giuslavoristi circa l’applicabilità effettiva della misura, soprattutto nei casi particolari, e comunque diffusi, che riguardano alcune categorie di autonomi, titolari di contratti esterni o “trasfertisti”. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si avvicina la data fatidica del 15 ottobre, in cui scatta l’obbligo di possesso ed esibizione delper accedere nei luoghi di lavoro. Ma scatta l’allarme dei giuslavoristi circa l’applicabilità effettiva della misura, soprattutto nei casi particolari, e comunque diffusi, che riguardano alcune categorie di autonomi, titolari di contratti esterni o “trasfertisti”. Segui su affaritaliani.it

