Giorgio Parisi, un manifesto per la giustizia climatica (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un manifesto per la giustizia climatica al tempo delle emergenze e delle pandemie globali. Lo ha pronunciato ieri alla Camera il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi rivolgendosi ai parlamentari riuniti per la pre-conferenza sul clima che si svolgerà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quello della Camera Roberto Fico e del Senato Elisabetta Casellati, della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi. Il fisico romano ha esortato a adottare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Unper laal tempo delle emergenze e delle pandemie globali. Lo ha pronunciato ieri alla Camera il premio Nobel per la fisicarivolgendosi ai parlamentari riuniti per la pre-conferenza sul clima che si svolgerà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quello della Camera Roberto Fico e del Senato Elisabetta Casellati, della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi. Il fisico romano ha esortato a adottare … Continua L'articolo proviene da il

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premio Nobel Giorgio Parisi accolto da una standing ovation alla riunione di preparazione alla COP26 a Monteci… - Open_gol : Tutti in piedi alla Camera per accogliere il premio Nobel Giorgio Parisi (che sulle politiche ambientali dei govern… - Montecitorio : #PreCop26Rome, il Premio #Nobel per la #Fisica Giorgio #Parisi, accolto da un lungo applauso, prende la parola: 'Ab… - mbbelluco : RT @RoIaccarino: “Il Pil dei singoli paesi sta alla base delle decisioni politiche e la missione dei governi sembra essere quella di aument… - critop : RT @f_ronchetti: Ho scattato questa foto a Giorgio Parisi nel 2018 a Venezia durante la conferenza Quark Matter. -