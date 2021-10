GF Vip, Adriana Volpe ancora contro Sonia: «La verità viene a galla». La Bruganelli: «Amore mio, c’è anche un’altra cosa che viene a galla» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Adriana vs Sonia - GFVip Se le discussioni tra i concorrenti fanno fatica a divampare, al Grande Fratello Vip 2021 ci pensano le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a dirsene di tutti i colori. Nel corso dell’ottava diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera su Canale 5 le due donne sono arrivate nuovamente ai ferri corti. Tutto è cominciato da una dichiarazione fatta da Adriana al settimanale Oggi, in merito all’ormai famosa foto che vedeva Sonia al fianco di Magalli. La Volpe ha voluto spiegare perché, parlando dei due, aveva detto “Dio lì fa e poi li accoppia“: “Significa che sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 ottobre 2021)vs- GFVip Se le discussioni tra i concorrenti fanno fatica a divampare, al Grande Fratello Vip 2021 ci pensano le due opinionistea dirsene di tutti i colori. Nel corso dell’ottava diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera su Canale 5 le due donne sono arrivate nuovamente ai ferri corti. Tutto è cominciato da una dichiarazione fatta daal settimanale Oggi, in merito all’ormai famosa foto che vedevaal fianco di Magalli. Laha voluto spiegare perché, parlando dei due, aveva detto “Dio lì fa e poi li accoppia“: “Significa che sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti ...

