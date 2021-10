Flavio Briatore furioso su Instagram | “vi sembra accettabile?”

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 8 ottobre 2021)è un manager che nel corso degli anni si è fatto conoscere anche per essere un uomo senza peli sulla lingua. Questa volta è sbottato sui social per una decisione definita dal manager assurda.-Altranotiziaè un imprenditore di successo, proprietario, tra le altre cose, di importanti locali di divertimento, come le discoteche, sparsi tra Italia, Europa e Dubai. E con un suo post sul’imprenditore di Verzuolo si è scagliato contro il Comitato Tecnico Scientifico che ha dato il suo benestare alla riapertura delle discoteche. Le modalità secondo le quali devono essere riaperte le discoteche è il terreno di scontro tra il manager piemontese ed i componenti del CTS. La “condizione” per la riapertura ...