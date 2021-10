(Di venerdì 8 ottobre 2021) Blitz di Marioin piazza Cavour a Roma nel giorno del deposito delle firme in Cassazione per chiedere ilsull’legale. “, è un imbroglio – ha urlato fondatore del Popolo della Famiglia –imponendo un diktat per cui dovremmo essere tutti contenti di essere liberi di suicidarsi. La Corte Costituzionale non potrà mai dare il via libera a questo. L’non potrà mai essere fatta perma per legge”. La risposta deitra risate e applausi di scherno. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ultimenews24 : Contestazione da parte di Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, contro il deposito delle firme in Ca… - lifestyleblogit : Eutanasia, Adinolfi contro promotori referendum: 'State imbrogliando' - Video - - Adnkronos : #ReferendumEutanasia, Adinolfi contesta promotori a Roma. Cappato: 'Parassitismo mediatico'. - fisco24_info : Eutanasia, Adinolfi contro promotori referendum: 'State imbrogliando' - Video: Blitz del fondatore del Popolo della… - italiaserait : Eutanasia, Adinolfi contro promotori referendum: “State imbrogliando” – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Adinolfi

Blitz di Marioin piazza Cavour a Roma nel giorno del deposito delle firme in Cassazione per chiedere il referendum sull'legale. 'State imbrogliando, è un imbroglio - ha urlato fondatore del ......in piazza Cavour nel giorno del deposito delle firme Blitz di Marioin piazza Cavour a Roma nel giorno del deposito delle firme in Cassazione per chiedere il referendum sull'legale ...Blitz di Mario Adinolfi in piazza Cavour a Roma nel giorno del deposito delle firme in Cassazione per chiedere il referendum sull’Eutanasia legale. "State imbrogliando, è ...Scontro sull'eutanasia tra Mario Adinolfi e Marco Cappato . La contestazione da parte del fondatore del Popolo della Famiglia contro ...