Draghi: "Grazie ai vaccini si vede finalmente la fine del Covid" (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ora abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi e a darci la speranza che la sua fine sia finalmente in vista”. Mario Draghi fa il punto sulla situazione della vaccinazione in Italia in videocollegamento al Summit B20, il G20 delle imprese. Il presidente del Consiglio sottolinea come la campagna di vaccinazione abbia funzionato Grazie al “forte legame tra pubblico e privato”. Legame, che, secondo Draghi, va ulteriormente “rafforzato”. “Uno sviluppo veloce dei vaccini contro il Covid dimostra che con la cooperazione tra aziende e governi è possibile salvare vite umane” aggiunge il presidente. In questo senso, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ora abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi diin tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi e a darci la speranza che la suasiain vista”. Mariofa il punto sulla situazione della vaccinazione in Italia in videocollegamento al Summit B20, il G20 delle imprese. Il presidente del Consiglio sottolinea come la campagna di vaccinazione abbia funzionatoal “forte legame tra pubblico e privato”. Legame, che, secondo, va ulteriormente “rafforzato”. “Uno sviluppo veloce deicontro ildimostra che con la cooperazione tra aziende e governi è possibile salvare vite umane” aggiunge il presidente. In questo senso, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Draghi: 'La pandemia è finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie alla campagne di vaccinazione eff… - raffaellapaita : Senza #cultura non si vive. Grazie al Green Pass e alle scelte coraggiose del governo Draghi i cinema, i teatri e i… - marcodimaio : Oggi c’è chi può dire di aver vinto le #Elezionicomunali2021 grazie a sostegno a #Draghi perché mentre mesi fa qual… - rada_maja : RT @HuffPostItalia: Draghi: 'Grazie ai vaccini si vede finalmente la fine del Covid' - de_rieeee : @LegaSalvini Ma già era deciso… grazie alla lega sto cazzo! Non valete niente. E draghi subito vi ha bastonato. Ridicoli -