Diana Ross | l’omaggio a Tale e Quale Show | che fine ha fatto la cantante

Diana Ross è la principessa della disco e soul che ha infiammato le discoteche negli anni '70. Oggi sarà omaggiata a Tale e Quale Show, mentre lei è in arrivo con nuove novità. Questa sera su ritorna "Tale e Quale Show" su Rai 1, con nuove ed impegnative cover da interpretare per gli 11 concorrenti rimasti che, pur non essendo tutti cantanti professionisti, dovranno dare il meglio di loro per continuare la gara. Gli artisti saranno giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, in aggiunta a un quarto giudice speciale. Questo venerdì si esibiranno Pierpaolo Pretelli che si trasformerà in Clementino, Ciro Priello in Marco Mengoni, Francesca Alotta sarà Adele, Federica Nargi si immedesimerà in Daniela Goggi, proprio la ...

