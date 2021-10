Dal porco selvatico al porcospino. Roma è sempre più uno zoo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo i cinghiali ora anche l’istrice se ne va a spasso per le strade di Roma, tra le auto parcheggiate in via Cipro, pieno centro storico. Il video, pubblicato su Twitter dal giornalista Luca Telese, è subito diventato virale sui social. Incuriosito e disorientato, l'animale è riuscito anche ad entrare in alcuni esercizi commerciali della zona e dopo vari tentativi la polizia locale è riuscita a catturarlo e consegnarlo alle cure della Lipu. I veterinari lo hanno preso in custodia per verificarne lo stato di salute e per reimmetterlo nel suo habitat naturale. L'istrice, o porcospino, è il più grande roditore africano ed europeo, può arrivare a pesare fino a 20 chili. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo i cinghiali ora anche l’istrice se ne va a spasso per le strade di, tra le auto parcheggiate in via Cipro, pieno centro storico. Il video, pubblicato su Twitter dal giornalista Luca Telese, è subito diventato virale sui social. Incuriosito e disorientato, l'animale è riuscito anche ad entrare in alcuni esercizi commerciali della zona e dopo vari tentativi la polizia locale è riuscita a catturarlo e consegnarlo alle cure della Lipu. I veterinari lo hanno preso in custodia per verificarne lo stato di salute e per reimmetterlo nel suo habitat naturale. L'istrice, ospino, è il più grande roditore africano ed europeo, può arrivare a pesare fino a 20 chili.

Advertising

HUGMEL0U : se non fossi uscita per l’ennesima volta dal gruppo avrei avuto qualcuno a cui almeno chiedere di uscire nonostante… - Sandyvnp : RT @lorythiago78: voglio fare una domanda a tutte le fenomene che stanno votando dayane,in quel programma cesso. quando dayane uscira' d… - lorythiago78 : voglio fare una domanda a tutte le fenomene che stanno votando dayane,in quel programma cesso. quando dayane usc… - horanseyes : anche oggi benedette dal blocco porco - ironzpidey : tutto questo per un bug che non posso risolvere ora questi computer di merda lo butto dal balcone porco dio -