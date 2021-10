Conferenza stampa Locatelli: «Donnarumma è tranquillo. Perdere è stato un dispiacere» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Conferenza stampa Locatelli: le parole del centrocampista dell’Italia da Coverciano. Le sue dichiarazioni Manuel Locatelli, centrocampista dell’Italia e della Juve, ha parlato in Conferenza stampa da Coverciano. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SCONFITTA IN SEMIFINALE – «Perdere è stato un dispiacere. La Nations League è una competizione che avremmo voluto vincere… Ora serve una vittoria, anche per il ranking». Donnarumma – «È tranquillo, l’abbiamo abbracciato». SPAGNA – «Sono forti, hanno questa idea di gioco già dal settore giovanile. Avremmo potuto dire la nostra perché siamo forti anche noi se la gara si fosse messa diversamente». PREZZI ALTI PER I TIFOSI – «I tifosi vogliono tornare allo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021): le parole del centrocampista dell’Italia da Coverciano. Le sue dichiarazioni Manuel, centrocampista dell’Italia e della Juve, ha parlato inda Coverciano. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SCONFITTA IN SEMIFINALE – «un. La Nations League è una competizione che avremmo voluto vincere… Ora serve una vittoria, anche per il ranking».– «È, l’abbiamo abbracciato». SPAGNA – «Sono forti, hanno questa idea di gioco già dal settore giovanile. Avremmo potuto dire la nostra perché siamo forti anche noi se la gara si fosse messa diversamente». PREZZI ALTI PER I TIFOSI – «I tifosi vogliono tornare allo ...

