Caos nel Pd Ardea, il Vice segretario lascia il partito (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ardea – E’ Caos nel Pd di Ardea. Dopo il comunicato in cui il partito locale sembrava rivalutare la collaborazione con l’Amministrazione del M5S (leggi qui), sono arrivati i chiarimenti del Pd Lazio che ha subito ribadito la stretta alleanza con il movimento pentastellato (leggi qui). Intanto, il Vice segretario e addetto stampa del Pd di Ardea, Michele Lotierzo, lascia il partito. “Nel comunicato stampa del Pd di Ardea non è mai scritto, nemmeno lontanamente, di sfiducia nei riguardi del Sindaco – chiarisce Lotierzo – o di voler cambiare o rinunciare ad accordi (comunque disattesi colpevolmente) o alleanze. Semplicemente s’è preso atto del successo del Pd e della circostanza oggettiva che il famoso campo largo del ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021)– E’nel Pd di. Dopo il comunicato in cui illocale sembrava rivalutare la collaborazione con l’Amministrazione del M5S (leggi qui), sono arrivati i chiarimenti del Pd Lazio che ha subito ribadito la stretta alleanza con il movimento pentastellato (leggi qui). Intanto, ile addetto stampa del Pd di, Michele Lotierzo,il. “Nel comunicato stampa del Pd dinon è mai scritto, nemmeno lontanamente, di sfiducia nei riguardi del Sindaco – chiarisce Lotierzo – o di voler cambiare o rinunciare ad accordi (comunque disattesi colpevolmente) o alleanze. Semplicemente s’è preso atto del successo del Pd e della circostanza oggettiva che il famoso campo largo del ...

