Ascolti Tv prima serata di ieri 7 Ottobre 2021: ecco chi ha vinto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ascolti Tv di ieri 7 Ottobre 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 7 Ottobre per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 7 Ottobre 2021 quali sono le analisi sui ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021)Tv di: Ancheè stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share? Chi hasera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 7per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la secondacosa è accaduto il 7quali sono le analisi sui ...

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 7 Ottobre Su Rai2 la prima puntata del programma di Rai2 #GiovaniEDroga ha intrattenuto 632… - MyHumble0pini0n : @DiamondAngy23 Ok, sono d'accordo sull'eccessivo focus sul gossip, ma la stessa sera ha fatto più ascolti la replic… - italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 7 Ottobre 2021: ecco chi ha vinto - Alice70A : RT @RosannaAvella: …”Divenimmo così trasognanti musicanti che dalle porte escono circospetti, per accertarsi prima di pregare che un vicino… - RetwittL : RT @RosannaAvella: …”Divenimmo così trasognanti musicanti che dalle porte escono circospetti, per accertarsi prima di pregare che un vicino… -