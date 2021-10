Ascolti tv 7 ottobre 2021: vince “Fino all’Ultimo Battito” su Rai. “Piazza Pulita” oltre il 7% (Di venerdì 8 ottobre 2021) Praticamente un doppiaggio quello subito da Canale 5 ieri sera con la trasmissione Star in The Star, di cui è stata annunciata il taglio delle puntate. Gli Ascolti tv del prime time di ieri, giovedì 7 ottobre 2021, vedono vincere Rai1 che con la fiction Fino all’Ultimo Battito ha dominato con 3.882.000 spettatori pari al … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 8 ottobre 2021) Praticamente un doppiaggio quello subito da Canale 5 ieri sera con la trasmissione Star in The Star, di cui è stata annunciata il taglio delle puntate. Glitv del prime time di ieri, giovedì 7, vedonore Rai1 che con la fictionha dominato con 3.882.000 spettatori pari al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #7ottobre ?? - MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 7 ottobre 2021: vince Fino all'ultimo battito, male Star in the Star, bene Piazza Pulita… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Giovedì 7 ottobre 2021. Fino all’ultimo battito al 19,1%, Star in the star scende al 10,4%, Formigli s… - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Giovedì 7 Ottobre 2021 Bocci&Guaccero 19.1%, Blasi 10.4%. Formigli 7.1%, Del Debbio 5.5%. Male Giovani e Dr… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 7 ottobre 2021: la fiction di Rai1 doppia lo show di Canale5, Formigli terzo. “Fino all’ultimo battito”… -