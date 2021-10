Anticipazioni Love is in the air: Aydan commette un omicidio? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Svolta gialla in arrivo per Aydan Bolat nelle prossime puntate di Love is in the air. La madre di Serkan, come rivelano le Anticipazioni , crederà di aver ucciso lo chef Alexander Zuzzo ed avrà paura di finire in prigione da un momento all'altro. Da quel momento in poi, si creerà una serie di equivoci davvero surreali. La donna, avrà davvero ucciso lo chef? Love is in the air, trame turche: Alexander si fidanza con Ayfer, ma corteggia Aydan ed altre donne Alexander inizierà una relazione con Ayfer e tutto sembrerà andare per il verso giusto. Tuttavia, poco dopo, l'uomo, come rivelano le Anticipazioni Love is in the air, inizierà a prendere in giro la compagna sparendo all'improvviso in diverse occasioni e farà il cascamorto con altre donne. Il carattere donnaiolo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 8 ottobre 2021) Svolta gialla in arrivo perBolat nelle prossime puntate diis in the air. La madre di Serkan, come rivelano le, crederà di aver ucciso lo chef Alexander Zuzzo ed avrà paura di finire in prigione da un momento all'altro. Da quel momento in poi, si creerà una serie di equivoci davvero surreali. La donna, avrà davvero ucciso lo chef?is in the air, trame turche: Alexander si fidanza con Ayfer, ma corteggiaed altre donne Alexander inizierà una relazione con Ayfer e tutto sembrerà andare per il verso giusto. Tuttavia, poco dopo, l'uomo, come rivelano leis in the air, inizierà a prendere in giro la compagna sparendo all'improvviso in diverse occasioni e farà il cascamorto con altre donne. Il carattere donnaiolo ...

Advertising

redazionetvsoap : Nuove complicazioni tra EDA e SERKAN! #anticipazioni #loveisintheair - redazionetvsoap : #loveisintheair #anticipazioni La #trama di #domani, #9ottobre - infoitcultura : Anticipazioni Love is in the air, Serkan è preoccupato: arriva la confessione - infoitcultura : Anticipazioni Love Is In The Air 9 ottobre 2021: episodio 100 - infoitcultura : Love is in the air, anticipazioni oggi 8 ottobre: Ceren si dichiara a Deniz -