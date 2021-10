Ammutinamento Napoli | Allan deve pagare la multa Il brasiliano si difende | tra i testimoni spunta Ancelotti | i dettagli

(Di venerdì 8 ottobre 2021)chiamato a rispondere per l’neldi. Il club azzurro chiede il pagamento di unavicina al 50% di una mensilità dello stipendio.IN TRIBUNALEchiamato in tribunale per l’neldi. I fatti risalgono al 2019, quando la squadra decise di non rispettare il ritiro imposto dalla Ssc. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, L’ex centrocampista del, dovrà comparire dinanzi al giudice per rispondere alle accuse mosse dalla società di Aurelio De Laurentiis: “Si partirà da questo quadro il 14 ...

La difesa si baserà sul fatto che, per l'infortunio, Allan non avrebbe dovuto essere nello spogliatoio Hermann / KontroLab Ilè ricorso alle vie legali per l'del 5 novembre 2019, ......odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce dell'udienza che ci sarà tra qualche giorno per l'arbitrato tra iled Allan, per i fatti risalenti al 2019, ovvero la sera dell'...Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli chiede al brasiliano il 50% di una mensilità per il danno di immagine ...La settimana prossima si terrà presso il Tribunale di Napoli l'udienza di Allan per il caso ammutinamento del 2019.