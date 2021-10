USA, richieste sussidio disoccupazione calano più delle attese (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Scendono più del previsto le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 1° ottobre, i “claims” sono risultati pari a 326.000 unità, in calo di 38 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 364.000 (dato rivisto da 362.000). Il dato è migliore delle attese degli analisti, che erano per richieste in calo fino a 348 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 344.000 unità, in aumento di 3.500 rispetto al dato della settimana precedente (340.500 unità). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Scendono più del previsto lediallanegli USA. Nella settimana al 1° ottobre, i “claims” sono risultati pari a 326.000 unità, in calo di 38 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 364.000 (dato rivisto da 362.000). Il dato è miglioredegli analisti, che erano perin calo fino a 348 mila. La mediaultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 344.000 unità, in aumento di 3.500 rispetto al dato della settimana precedente (340.500 unità). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. ...

