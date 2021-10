Treviso | scoperti 116 furbastri del Reddito di cittadinanza | uno aveva una Maserati | altri avevano vinto grosse scommesse online

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 116 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza diperché incassavano ogni mese 700 euro daldi, pur non avendone diritto. In 45 casi, per la maggior parte cittadini stranieri, i finanzieri hanno scoperto che non c’era il requisito della residenza, visto che la legge prevede che si debba essere residenti in Italia da almeno 10 anni e continuamente almeno da due. E poi ci sono casi in cui chi riceveva ildi, risultava anche proprietario di unao divincite al gioco. Si tratta di 25 persone che, anche durante il periodo in cui percepivano il Rdc,nocon il gioco, prevalentementesportive. Ma non ...