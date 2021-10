Spagna, in Catalogna riaprono le discoteche: green pass e mascherine (Di giovedì 7 ottobre 2021) discoteche ed altri locali notturni della Catalogna, in Spagna, potranno riaprire a partire dalla notte dell'8 ottobre, dopo che il Tribunale regionale ha dato l'autorizzazione all'introduzione dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021)ed altri locali notturni della, in, potranno riaprire a partire dalla notte dell'8 ottobre, dopo che il Tribunale regionale ha dato l'autorizzazione all'introduzione dell'...

Advertising

dellorco85 : In Spagna (Catalogna) riaprono oggi le #discoteche con il green pass e con capienza del 70% sia all'aperto sia al c… - albert1pe : RT @ilpiotr: 'Ad Alghero la Spagna ha perso la faccia', due chiacchiere con @toni_comin su Italia, Spagna e Catalogna oggi a #Strasburgo ht… - akhetaton11 : RT @simoni73: #Metternich spin off. Con @fmarcalvaro Se Alghero ha messo in pericolo il dialogo tra Spagna e Catalogna - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Spagna, in Catalogna riaprono le discoteche: green pass e mascherine #discoteche - Pallacus : RT @ilpiotr: 'Ad Alghero la Spagna ha perso la faccia', due chiacchiere con @toni_comin su Italia, Spagna e Catalogna oggi a #Strasburgo ht… -