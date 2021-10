Solito teatrino sulla casa. Salvini in crisi dopo la batosta elettorale attacca Draghi ma non sa di cosa parla e non molla le poltrone di Governo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ad essere maliziosi si potrebbe pensare che la defezione al Consiglio dei ministri di martedì che ha approvato la legge delega fiscale (leggi l’articolo) da parte dei ministri della Lega dopo aver abbandonato la cabina di regia e la conseguente polemica di Matteo Salvini che per la prima volta arriva ad attaccare frontalmente il premier Mario Draghi, possa essere dovuto al nervosismo post elettorale, visti i risultati non esattamente brillanti del Carroccio. Evidentemente Matteo si è reso conto che fare l’opposizione stando dentro al Governo non paga ma tanto meno paga rincorrere chi all’opposizione ci sta davvero, cioè Giorgia Meloni che con il suo FdI in questa tornata elettorale ha invece portato a casa risultati ovunque migliori rispetto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ad essere maliziosi si potrebbe pensare che la defezione al Consiglio dei ministri di martedì che ha approvato la legge delega fiscale (leggi l’articolo) da parte dei ministri della Legaaver abbandonato la cabina di regia e la conseguente polemica di Matteoche per la prima volta arriva adre frontalmente il premier Mario, possa essere dovuto al nervosismo post, visti i risultati non esattamente brillanti del Carroccio. Evidentemente Matteo si è reso conto che fare l’opposizione stando dentro alnon paga ma tanto meno paga rincorrere chi all’opposizione ci sta davvero, cioè Giorgia Meloni che con il suo FdI in questa tornataha invece portato arisultati ovunque migliori rispetto ...

Advertising

LaNotiziaTweet : Solito teatrino sulla casa. #Salvini in crisi dopo la batosta elettorale attacca #Draghi ma non sa di cosa parla e… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA Solito teatrino sulla casa Salvini attacca Draghi ma non molla le poltrone ??[… - matteoc1951 : RT @micor55: Niente di nuovo sotto questo cielo ... il solito teatrino stile #SalviniGaglioffo - sologiuma : RT @micor55: Niente di nuovo sotto questo cielo ... il solito teatrino stile #SalviniGaglioffo - micor55 : Niente di nuovo sotto questo cielo ... il solito teatrino stile #SalviniGaglioffo -

Ultime Notizie dalla rete : Solito teatrino Salvini ci ripensa e torna di lotta e di governo: non firma la delega fiscale ma non è crisi Il problema è che l'ennesima richiesta di tempo si è trasformata nel solito teatrino della Lega a due facce, quella di lotta e quella di governo. Con Draghi che, stufo di rinviare questa riforma ...

Sipario. Il Teatro della Memoria nel paese dei comici disperati ... bastava scendere in cantina e scoprire lì uno spettacolo in corso di un teatrino quasi clandestino. Di solito essi godono di pubblicità e protezioni istituzionali; come a dire che un'esperienza ...

Solito teatrino sulla casa. Salvini attacca Draghi ma non sa di cosa parla LA NOTIZIA L’intuizione del Barbiere di Siviglia Quando nel 1816 Gioachino Rossini manda in scena Il Barbiere di Siviglia, ancor più di quanto ha fatto Mozart esattamente trent’anni prima con Le nozze di Figaro, cerca di elaborare un «nuovo genere d ...

Il catasto della discordia Questa settimana sul “teatrino” della politica è andata in scena la pièce del catasto, con i soliti ruoli: il centrodestra in quello dei ...

Il problema è che l'ennesima richiesta di tempo si è trasformata neldella Lega a due facce, quella di lotta e quella di governo. Con Draghi che, stufo di rinviare questa riforma ...... bastava scendere in cantina e scoprire lì uno spettacolo in corso di unquasi clandestino. Diessi godono di pubblicità e protezioni istituzionali; come a dire che un'esperienza ...Quando nel 1816 Gioachino Rossini manda in scena Il Barbiere di Siviglia, ancor più di quanto ha fatto Mozart esattamente trent’anni prima con Le nozze di Figaro, cerca di elaborare un «nuovo genere d ...Questa settimana sul “teatrino” della politica è andata in scena la pièce del catasto, con i soliti ruoli: il centrodestra in quello dei ...