Serie A, oggi l’Assemblea di Lega: diritti TV, format del campionato e questione DAZN i temi trattati (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra pochi minuti ci sarà l’Assemblea di Lega che toccherà diversi temi. Si parlerà del format del campionato, dei diritti TV per il triennio 2021/2024 in Nord Africa e Medio Oriente e, anche della questione Legata ai problemi di DAZN e alla richiesta di Sky di avere gli highlights delle partite. Lega, DAZN, diritti Inizialmente, i vari presidenti rifiutarono la proposta di Sky di avere gli highlights delle partite ma, ora, la situazione potrebbe cambiare. Infatti, le offerte di ComCast potrebbero far cedere i vari club e concedere a Sky i momenti salienti delle partite. LEGGI ANCHE: Venezia, in arrivo un top in porta: il giocatore è una vecchia conoscenza della ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra pochi minuti ci saràdiche toccherà diversi. Si parlerà deldel, deiTV per il triennio 2021/2024 in Nord Africa e Medio Oriente e, anche dellata ai problemi die alla richiesta di Sky di avere gli highlights delle partite.Inizialmente, i vari presidenti rifiutarono la proposta di Sky di avere gli highlights delle partite ma, ora, la situazione potrebbe cambiare. Infatti, le offerte di ComCast potrebbero far cedere i vari club e concedere a Sky i momenti salienti delle partite. LEGGI ANCHE: Venezia, in arrivo un top in porta: il giocatore è una vecchia conoscenza della ...

Advertising

RaiCultura : #Complessità: una parola oggi di moda, usata e spesso abusata. Ma cosa sono i sistemi complessi e dove li troviamo… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Mancini: 'Oggi Donnarumma giocava per l'Italia, non per il PSG. Peccato per i fischi' - TuttoMercatoWeb : Italia, Mancini: 'Meglio perdere oggi che la finale di un Europeo o di un Mondiale' - andrea__braga : Possiamo dirlo? 'Dacci oggi il nostro @DanieleRaineri quotidiano'. Ormai una serie a episodi. (Vedi che fare l'abbo… - MundoNapoli : Serie A, oggi assemblea di Lega per format del campionato e diritti tv -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi MXGP 2021: Milestone annuncia il nuovo gioco ufficiale del motocross Dopo una serie di iterazioni, Milestone annuncia quest'oggi MXGP 2021 , il nuovo capitolo dell'amata serie motociclistica con licenza ufficiale Official FIM Motocross World Championship, e che ci porterà a ...

Discoteche al 35%, Speranza: 'Diritto alla salute al primo posto'. Salvini: serve capienza almeno doppia 'Non dimentichiamoci dove eravamo e dove siamo ora - dice - l'Italia mesi fa aveva un numero di limitazioni enorme, oggi possiamo permetterci una serie di aperture e possibilità che prima erano lontane'. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza , a margine del 78/o congresso Fimmg a Villasimius, sulle ...

Serie A: le partite del 3 ottobre. Napoli capolista, risultati e classifica QUOTIDIANO NAZIONALE Netflix nuova fucina di testimonial per il lusso Il lusso punta sui successi di Netflix. Louis Vuitton ha appena scelto Ho Yeon Jung come nuova global house ambassador per moda, gioielli e orologi. Già attiva come modella da al ...

Agricoltura 4.0, sempre meno emissioni e il campo è più smart Confagricoltura lo ha ricordato in occasione della Giornata della Terra: l’impatto del settore agricolo rappresenta solo il 7% del totale, ma tecniche più innovative sono necessarie. Alcune sono già a ...

Dopo unadi iterazioni, Milestone annuncia quest'MXGP 2021 , il nuovo capitolo dell'amatamotociclistica con licenza ufficiale Official FIM Motocross World Championship, e che ci porterà a ...'Non dimentichiamoci dove eravamo e dove siamo ora - dice - l'Italia mesi fa aveva un numero di limitazioni enorme,possiamo permetterci unadi aperture e possibilità che prima erano lontane'. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza , a margine del 78/o congresso Fimmg a Villasimius, sulle ...Il lusso punta sui successi di Netflix. Louis Vuitton ha appena scelto Ho Yeon Jung come nuova global house ambassador per moda, gioielli e orologi. Già attiva come modella da al ...Confagricoltura lo ha ricordato in occasione della Giornata della Terra: l’impatto del settore agricolo rappresenta solo il 7% del totale, ma tecniche più innovative sono necessarie. Alcune sono già a ...