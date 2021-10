(Di giovedì 7 ottobre 2021) La lotta alla droga, nella Capitale, non conosce soste. Uno dei quartieri più monitorati dagli agentiPolizia di Stato è sicuramente San; proprio gli investigatori del IV Distretto, diretto da Eugenio Ferraro, nella giornata di ieri hanno arrestato nella piazza del “Bar” ben 6 persone d’età compresa tra i 29 e i 51 anni. Per loro l’accusa è la stessa: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, del tipo cocaina ed hashish. San. Arrestate 6 persone In particolare, gli agenti, posizionati nelle vicinanzepiazza di spaccio, hanno stabilito tutti i ruoli delle persone, poi, tratte in arresto. Nello specifico hanno individuato che il più giovane del ...

ilriformista : Da 13 municipi a 1 (al ballottaggio), persi San Basilio, Tor Bella Monaca e Ostia. La sindaca delle periferie è sta… - gualtierieurope : Grazie davvero a tutti voi che siete venuti a San Basilio e siete stati con noi nelle 15 piazze di Roma per la chiu… - CorriereCitta : San Basilio, arrestati i pusher del “Bar della Coltellata”: vedette, tesorieri e spacciatori - romalifenews : Sgominata la piazza di spaccio del 'Bar della Coltellata' - ChicoCayetano : RT @ilriformista: Da 13 municipi a 1 (al ballottaggio), persi San Basilio, Tor Bella Monaca e Ostia. La sindaca delle periferie è stata boc… -

Ultime Notizie dalla rete : San Basilio

RomaDailyNews

ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) - Sabato prossimo 9 ottobre, alle 9.30 , presso il centro turistico culturale di, si svolgerà un momento importante per il territorio di Ariano nel Polesine, ossia un annullo filatelico speciale di Poste Italiane, dedicato alla Quercia di Dante, nei settecento anni ...Nel 2017 per esempio era stato minacciato con una pistola per il suo servizio sullo spaccio di droga in, a Roma. Il 20 gennaio 2018 si era dovuto far scortare dalla polizia al di fuori ...In occasione della giornata mondiale della salute mentale, il centro di salute mentale 2 dell'Asl Ba di Altamura, Gravina e Poggiorsini organizza una passeggiata narrativa. Venerdì 8 ottobre, a partir ...Nella mattinata code fino a sette chilometri. Sulla Salaria segnalato traffico pesante fino all'Aeroporto dell'Urbe, bloccata anche la zona di Corso Francia ...